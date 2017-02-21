Ассоциация Украина-ЕС: в парламенте Нидерландов большинство - за

В ходе обсуждения в парламенте Нидерландов 91 депутат выступил за ратификацию соглашения Украина-ЕС. Голосование состоится 23 февраля

В парламенте Нидерландов есть большинство, чтобы поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает УНИАН по результатам обсуждения во Второй палате парламента.



За ратификацию намерены голосовать 40 депутатов Народной партии для свободы и демократии, 35 парламентариев Трудовой партии, а также Демократы и Зеленые левые. Всего - 91 депутат.



Против соглашения настроены голосовать социалисты, Партия свободы и Партия для животных. Всего 53 голоса.



Еще шесть членов не представили свою позицию.



Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.

Ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил о настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации.



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