Ассоциация Украина-ЕС: в парламенте Нидерландов большинство - за
В парламенте Нидерландов есть большинство, чтобы поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает УНИАН по результатам обсуждения во Второй палате парламента.
За ратификацию намерены голосовать 40 депутатов Народной партии для свободы и демократии, 35 парламентариев Трудовой партии, а также Демократы и Зеленые левые. Всего - 91 депутат.
Против соглашения настроены голосовать социалисты, Партия свободы и Партия для животных. Всего 53 голоса.
Еще шесть членов не представили свою позицию.
Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.
Ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил о настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации.
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