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Ассоциация Украина-ЕС: в парламенте Нидерландов большинство - за

21.02.2017 23:30
В ходе обсуждения в парламенте Нидерландов 91 депутат выступил за ратификацию соглашения Украина-ЕС. Голосование состоится 23 февраля
Ассоциация Украина-ЕС: в парламенте Нидерландов большинство - за
Фото: EPA

В парламенте Нидерландов есть большинство, чтобы поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает УНИАН по результатам обсуждения во Второй палате парламента.

За ратификацию намерены голосовать 40 депутатов Народной партии для свободы и демократии, 35 парламентариев Трудовой партии, а также Демократы и Зеленые левые. Всего - 91 депутат.

Против соглашения настроены голосовать социалисты, Партия свободы и Партия для животных. Всего 53 голоса.

Еще шесть членов не представили свою позицию.

Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля. 

Ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил о настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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