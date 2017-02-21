Порошенко встретился с представителями Конгресса и Сената США

Президент на встрече подчеркнул как важно принятие резолюций и законов в поддержку Украины, которые сейчас находятся на рассмотрении Конгресса

Президент Петр Порошенко встретился с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом Майклом Квигли. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Обсуждали вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и противодействие российской агрессии.



Порошенко рассказал об эскалации в Донбассе, провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны подконтрольных России боевиков.



Во время встречи стороны отметили необходимость сохранения и усиления международных санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.



Отдельно говорили о реализации реформ в Украине и содействии в этом со стороны США.



Порошенко подчеркнул, что важно утвердить законы и резолюции в поддержку Украины, проекты которых сейчас на рассмотрении Конгресса США.

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