Порошенко встретился с представителями Конгресса и Сената США
Президент Петр Порошенко встретился с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом Майклом Квигли. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Обсуждали вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и противодействие российской агрессии.
Порошенко рассказал об эскалации в Донбассе, провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны подконтрольных России боевиков.
Во время встречи стороны отметили необходимость сохранения и усиления международных санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.
Отдельно говорили о реализации реформ в Украине и содействии в этом со стороны США.
Порошенко подчеркнул, что важно утвердить законы и резолюции в поддержку Украины, проекты которых сейчас на рассмотрении Конгресса США.
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