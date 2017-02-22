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Германия выделит 4,5 млн евро помощи переселенцам

22.02.2017 01:10
Средства пойдут на программы Красного креста для помощи внутренне перемещенным украинцам, которые больше всего пострадали от конфликта в Донбассе
Германия выделит 4,5 млн евро помощи переселенцам
Фото: DRK

Федеральное правительство Германии утвердило финансирование программ гуманитарной помощи Немецкого Красного креста в Харьковской области в размере 4,5 млн евро. Об этом сообщает посольство Германии в Киеве.

Средства пойдут на программы для переселенцев, их будут выделять до средины 2019 года. Программы нацелены на тех, кто больше всего пострадал от конфликта в Донбассе: пожилые люди, инвалиды, одинокие матери и отцы, многодетные семьи. Они получают продовольственные и фармацевтические ваучеры.

Красный крест на эти цели дополнительно выделяет 285 тысяч евро. 

За последние два года Германия уже дала на помощь переселенцам 2,6 млн евро. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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