Петренко: У нас нет права на ошибку в судебной реформе

Суды можно реформировать только один раз, сказал министр юстиции

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что нет права на ошибку в судебной реформе. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос, не будет ли профанции, как с реформой прокуратуры и полиции, Петренко подчеркнул: "Давайте не будем накладывать одни реформы на другие. У нас нет права на ошибку в судебной реформе. В отличие от других органов, которые можно сколько угодно перезапускать, суды можно реформировать только один раз. И потом несколько десятилетий, как минимум, вообще эту систему трогать нельзя".

По его словам, никому не позволено постоянно менять Конституцию в связи с тем, что реформа судов не состоялась.

"Я надеюсь, что в результате судебной реформы мы получим модель, при которой практически все суды перезагрузят через публичный конкурс. Уже идет конкурс в Верховный суд, надеюсь, он завершится успешно, потом будут апелляционные суды. Главное, чтобы адвокаты и юристы приходили на такие конкурсы, а не игнорировали их", - отметил Петренко.

1 февраля сообщалось, что в Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект о создании Антикоррупционного суда.

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