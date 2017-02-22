Порошенко: За три года войны с РФ погибли 2600 украинских военных

Президент Украины Петр Порошенко уточнили, что большинство из погибших (2200 человек) - из состава Вооруженных Сил Украины

За три года российской агрессии погибли более 2600 украинских военнослужащих. Об этом сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины сообщил президент Петр Порошенко.

Президент отметил, что российская агрессия в разных формах и с разным уровнем интенсивности продолжается уже три года.

"Потому что именно в это время три года назад так называемые "зеленые человечки" начали незаконную аннексию Крыма. 2608 украинских военнослужащих погибли за время агрессии, 2200 из них - из состава Вооруженных Сил Украины", - отметил Порошенко.

20 февраля 2017 года сообщалось, что за три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.

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