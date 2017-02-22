Порошенко заявил об угрозе удара из Приднестровья и Крыма

Помимо оккупированных территорий Донбасса, угроза для Украины исходит из Крыма и полосы неподконтрольного Кишиневу Приднестровья, заявил президент

Российский военный контингент в Приднестровье при поддержке более 20 тысяч российских военных в оккупированном Крыму в любое время может быть использован для атаки на Украину. Об этом на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что путем формирования военных частей, а также поставки боевиков, военной техники, средств материально-технического обеспечения происходит ускоренная милитаризация временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ничего позитивного они построить не могут. Заводы, фабрики, рабочие места, заводы просто демонтируются и оборудование из Донбасса вывозится на территорию Российской Федерации. А поставить танки, артиллерийские системы, системы залпового огня, которыми они собираются убивать украинцев, - это пожалуйста", - сказал он.

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Порошенко отметил, что в Донбассе Россия сформировала два армейских корпуса, в состав которых входят шесть механизированных бригад, одна пехотная бригада, три полка, две артиллерийских бригады и другие подразделения.

"Управление ими, комплектация и всестороннее обеспечение осуществляется, конечно, агрессором - Россией", - подчеркнул он.

По его словам, дополнительно в состав этой группировки войск привлечены регулярные подразделения вооруженных сил РФ, которые составляют приблизительно 3,5 тысячи человек.

"Российский военный контингент на юго-востоке, в Приднестровском районе Молдовы, неподконтрольном Кишиневу, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам. И хотя их там, по нашим оценкам, не так много, они в качестве вспомогательной силы к более чем 20 с лишним тысяч военных в аннексированном Крыму способны создать нам дополнительные проблемы", - подытожил Порошенко.

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