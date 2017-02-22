Порошенко: Для Путина границы с Украиной не существует
Президент Петр Порошенко заявил, что для президента страны-агрессора России границы с Украиной не существует вообще. Об этом он сказал сегодня на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины.
Порошенко напомнил высказывание Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются".
"Потом он сказал, что это шутка, по отношению к США, по отношению к Беринговому проливу. Возможно, это и так. Но в отношении нас - то более чем серьезно. Для Путина границы с Украиной не существует вообще. Он не считает нас, украинцев, отдельной нацией, отдельным народом, то есть, отрицает сам факт существования Украины, о чем он неоднократно заявлял публично. Хочу подчеркнуть: это не идеологическая риторика. Такие заявления - это угроза, серьезнее которой просто быть не может", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, именно непризнанием отдельности некоторых европейских народов нацисты мотивировали оккупацию стран в 40-х годах.
"Именно непризнание права украинцев на самоопределение лежит нынче в основе российской политики в отношении Украины. И оснований считать, что эти основы, или как там у них говорят - "скрепы" в ближайшее время пошатнутся, у меня нет никаких. Более того, безальтернативные президентские выборы в России, которые состоятся в следующем году, уже сейчас являются дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности Вооруженных Сил Украины", - сказал Порошенко.
Он считает, что совершенно ясно, что эта игра мускулами является главной избирательной технологией.
"Враждебный курс по отношению к Украине и всего внешнего мира пользуется поддержкой со стороны российских избирателей. Как говорили когда-то, народ и партия - едины. Вывод очевиден: Россия будет пытаться реализовать свои имперские планы как в форме продолжения гибридной войны, так и, не исключено, открытой агрессии с масштабным использованием военной силы по всем направлениям", - подчеркнул Порошенко.
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