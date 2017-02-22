Депутаты хотят обязать телеканалы соблюдать политический баланс

В новой редакции закона об аудиовизуальных услугах планируется ввести норму о необходимости соблюдения баланса в новостях

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар сообщила о работе над новой редакцией закона об аудиовизуальных услугах, куда могут включить требование для телеканалов относительно соблюдения политического баланса в новостях. Об этом она рассказала во время заседания комитета, сообщает Укринформ.

"Закон об аудиовизуальных услугах - мы его сейчас переписываем, так как за это время, когда мы написали очередной драфт, появились новые директивы ЕС... Мы сейчас внедряем кучу новых терминов, которые появились за это время. Там, у нас планируется норма о необходимости соблюдения баланса в новостях - это та норма, которой нет сегодня в украинском законодательстве и в отношении которой не слишком счастливы телевизионные каналы ", - сказала Сюмар.

По ее словам, соответствующие изменения необходимы для соблюдения Украиной взятых на себя обязательств по имплементации отечественного законодательства в соответствии с европейскими стандартами.

В частности, Сюмар отметила, что сегодня в ЕС предъявляют больше требований к контенту, особенно новостному, в том числе, контенту интернет-изданий.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.