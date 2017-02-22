Кабмин уволил главу Госэкоинспекции

Об увольнении Андрея Заики сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак

Кабинет министров Украины уволил Андрея Заику с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Только что Кабинет министров уволил Заику А.М. с должности председателя Госэкоинспекции", - написал Семерак.

Как сообщалось ранее, глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Заика вошел в ТОП-5 богатейших проверяющих в Украине, он задекларировал в 2016 году $ 1 млн 756 тыс.

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