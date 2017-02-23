Кабмин одобрил военно-техническое сотрудничество с Румынией
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Румынией о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение от 21 февраля №112-р опубликовано на правительственном портале.
Министр обороны Степан Полторак уполномочен подписать этот документ.
Целью соглашения является создание необходимой договорно-правовой базы для развития сотрудничества между странами, в частности относительно развития военно-технических проектов.
Решение правительства направлено на оснащение Вооруженных Сил Украины современными образцами вооружения и военной техники по стандартам НАТО и Евросоюза.
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