В 29 населенных пунктах Донбасса возобновлено украинское вещание

Как сообщил глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко, сейчас в Донбассе вещают 30 телевизионных компаний и 31 радиокомпания Украины

По состоянию на конец 2016 года вещание украинских теле- и радиокомпаний было возобновлено в 29 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова сообщил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает Укринформ.



"Было возобновлено вещание в 29 населенных пунктах в Донбассе", - сказал он.



По словам Артеменко, сейчас в Донецкой и Луганской областях вещают 30 телевизионных компаний и 31 радиокомпания Украины.



17 февраля 2017 года сообщалось, что в Станице Луганской, которая расположена в 12 км от оккупированного Луганска, несмотря на заявления Министерства информационной политики, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа.



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