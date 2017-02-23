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В 29 населенных пунктах Донбасса возобновлено украинское вещание

23.02.2017 10:23
Как сообщил глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко, сейчас в Донбассе вещают 30 телевизионных компаний и 31 радиокомпания Украины
В 29 населенных пунктах Донбасса возобновлено украинское вещание
Юрий Артеменко (фото - nrada.gov.ua)

По состоянию на конец 2016 года вещание украинских теле- и радиокомпаний было возобновлено в 29 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова сообщил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает Укринформ.

"Было возобновлено вещание в 29 населенных пунктах в Донбассе", - сказал он.

По словам Артеменко, сейчас в Донецкой и Луганской областях вещают 30 телевизионных компаний и 31 радиокомпания Украины.

17 февраля 2017 года сообщалось, что в Станице Луганской, которая расположена в 12 км от оккупированного Луганска, несмотря на заявления Министерства информационной политики, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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