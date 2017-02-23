Аннексия Крыма: накануне ВСУ приказали отправляться в Киев

Начальник пресс-службы Сил специальных операций ВСУ сообщил, какие ВСУ получали приказы за несколько дней до аннексии Крыма

Украинские морпехи, которые дислоцировались в Крыму до аннексии полуострова, в феврале 2014 года получили распоряжение от бывшего военного руководства Украины выдвигаться в Киев для выполнения определенных задач. Об этом в эфире Радио. Крым.Реалии сообщил начальник пресс-службы Сил специальных операций ВСУ, экс-заместитель командира 501 отдельного батальона морской пехоты (Керчь) Алексей Никифоров.

"Все началось с 19 февраля (2014 года, - ред.), когда был назначен командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начальником Генерального штаба и уехал в Киев. Буквально сразу за ним пришло распоряжение, в котором первому батальону морской пехоты феодосийскому была поставлена ​​задача убыть в Киев", - сказал Никифоров.

По его словам, они провели посадку в эшелоны.

"Моему батальону была поставлена ​​задача отправить одну из рот именно в городок постоянной дислокации феодосийцев, чтобы охранять, так как все поехали буквально в полном составе", - отметил Никифоров.

Он уточнил, что бывшее военное руководство Украины могло рассматривать крымские подразделения морской пехоты не как усиление подразделений Беркута, а как охрану военных объектов.

"Нам представлялось, что, когда Ильин (бывший начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, - ред.), тоже бывший морской пехотинец, пришел в Генеральный штаб, увидел какие-то события на Майдане, то подумал, что, мол, где мои морпехи для того, чтобы охранять или Генштаб, или склады может быть. Нам так казалось", - сказал Никифоров.

Никифоров также сообщил подробности вторжения зеленых человечков страны-агрессора РФ в Крым.

"Сначала стояли у нас автомобили РФ на паромной переправе, мы их видели, мы все отслеживали, все докладывалось по всем военным каналам о том, кто такие стоят. Тем более, что мы знали этих людей, особенно командиров. Потому, что мы с ними общались", - сказал Никифиров.

Экс-заместитель командира подчеркнул, что знал лично командиров российских частей, которые их в дальнейшем заблокировали.

" Командира батальона, который блокировал в последствии нашу часть, мы его знали хорошо еще с 2010 года по совместным учениям. Российские военные, которые приехали тогда к КПП, сказали: Мы приехали Вас защищать от непонятных радикалов, от татар, от правосеков, чтобы никто не захватил Ваш склад вооружения", - - добавил Никифиров.

По его словам, первыми были именно морпехи Черноморского флота.

"Потом уже прибыл Каспийский батальон из Дагестана", - уточнил Никифоров.

Отвечая на вопрос, получали ли они приказы из Киева, Никифоров сказал: "На самом деле сама система управления была сразу же выведена и российскими и пророссийскими элементами. Потому, что нам одновременно приходили разнообразные приказы. Еще первого числа Березовский (экс-командующий ВМС Украины , - ред) звонит и говорит - бегом переводитесь, в Феодосии потери - уже чуть ли не боевые действия. Переводитесь быстрее в высшую степень боевой готовности, а уже через 5-6 часов приходит его же телеграмма , в которой говорится - бегом сдать оружие, все оружие вернуть на склады, подготовить графики, подготовить транспорт для сдачи его в Инкерман, на базу", - подчеркнул Никифоров.

Он также сообщил, что после этого командиры частей перестали доверять тем каналам связи и перешли на мобильную связь.

"Созванивались, определили для себя более или менее адекватных командиров. Для нас это был в Симферополе Козаченко …Любые команды сверху мы сначала обсуждали", - уточнил Никифоров

"Когда позвонил командир части, он собрал и сказал, скорее всего будем выезжать в Украину и говорит, давайте, что может ехать (техника, - ред), когда собрали, что может ехать - прослезились. На 300 единиц техники Керченского морской пехоты всего было 15 аккумуляторов, это было с самого начала", - сказал Никифоров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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