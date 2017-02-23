Рада планирует пополнить перечень контрабанды деталями оружия

Предлагается пополнить перечень контрабанды опасными веществами, а также деталями огнестрельного нарезного оружия

Рада намерена приравнять к контрабанде незаконное перемещение деталей огнестрельного оружия. За проект изменений в статью 201 Уголовного кодекса по криминализации контрабанды опасных веществ и частей огнестрельного оружия №3254 в первом чтении проголосовали 239 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Предлагается пополнить перечень контрабанды опасными веществами, а также деталями огнестрельного нарезного оружия. За контрабанду предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет, а также конфисковывать предметы контрабанды.

Ранее сообщалось, что Рада намерена ввести штрафы за нарушение порядка въезда в район проведения АТО. Предлагается ввести норму, по которой за нарушение порядка въезда в район проведения АТО, а также выезда из этого района граждан будут штрафовать на сумму от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения штраф возрастет до 50-70 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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