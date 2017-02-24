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В Донецкой области будут судить главреда "Дружковского рабочего"

24.02.2017 02:57
Мужчину, который в апреле-июне 2014 года был главным редактором газеты, обвиняют в публикации сепаратистских статей
В Донецкой области будут судить главреда "Дружковского рабочего"
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Экс-главного редактора газеты "Дружковский рабочий" будут судит по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По информации правоохранителей, в 2014 году в одном из выпусков газеты были пропагандистско-агитационные материалы о референдуме в Донецкой области - читателей призывали голосовать за признание террористов ДНР.

Мужчине инкриминируют ч.2 ст.110 Уголовного кодекса. Он скрывается от следствия за пределами Украины, прокуратура в суде ходатайствует за проведение заочного расследования. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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