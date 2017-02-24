Британец издал книгу "Война Путина против Украины"

Это первая книга на английском языке, которая представляет проукраинский взгляд на российскую агрессию

Британский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо издал книгу под названием "Война Путина против Украины". Об этом сообщает Укринформ.

Автор заявил, что это первая книга на английском языке, которая представляет проукраинский взгляд на российскую агрессию против Украины.

"В книге "Война Путина против Украины" я собрал 300 научных изданий, которые печатались на Западе. Большинство международных экспертов и авторов никогда не бывали в Украине и в зоне АТО, и вообще мало информации можно найти в их материалах. Это первая книга, которая будет издана на Западе, которая касается этих событий в Украине. Также будет электронная версия книги", - сказал Кузьо.

Он отметил, что книга является результатом трехлетних исследований многих поездок на восток Украины и в зону АТО.

По словам автора книги, это первая англоязычная книга, которая представляет "проукраинский" взгляд на конфликт в Донбассе и сосредоточивает внимание на ключевой проблематике национальной идентичности, которую на Западе преимущественно игнорируют.

Автор фокусируется на национальной идентичности как центральном факторе, который лежит в основе конфликта.

Книга состоит из 11 разделов и включает в себя, широкий анализ русского национализма, шовинизма, антисемитизма, вопросов истории Донбасса, организованной преступности, национальной идентичности.

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