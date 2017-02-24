Совет правосудия освободил 17 судей за дисциплинарные проступки

Основания для увольнения - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое пренебрежение обязанностями или несоответствие должности

Высший совет правосудия во время заседания 23 февраля 2017 рассмотрел вопрос об освобождении от должности 17 судей судей на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины в соответствии с решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи, или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении в соответствии с решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины за совершение существенного дисциплинарного проступка судей:

окружного административного суда города Севастополя Водяхина Сергея, Москаленко Сергея, Гаманка Евгения, Киселевой Елены, Кононовой Юлии, Суворовой Светланы;

хозяйственного суда города Севастополя Плиевой Наталии, Юриной Елены, Харченко Игоря;

Севастопольского апелляционного хозяйственного суда Коваля Владимира, Сотулы Виктории;

окружного административного суда Автономной Республики Крым Ольшанской Татьяны, Цыгановой Галины;

Симферопольского районного суда Автономной Республики Крым Родькиной Любови;

Гагаринского районного суда города Севастополя Поповой Натальи;

хозяйственного суда Донецкой области Мирошниченко Ярослава;

Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области Зарицкий Оксаны.

В то же время Высший совет правосудия утвердил отложить рассмотрение представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины в части освобождения Логвин Ларисы с должности судьи Свердловского городского суда Луганской области.

30 сентября 2016 года стартовала судебная реформа в Украине, поскольку вступает в силу Закон Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия) № 1401-VIII и Закон Украины О судоустройстве и статусе судей № 1402-VIII.

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