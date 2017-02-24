В Украине появятся стипендии в честь самых молодых героев Майдана

президент Петр Порошенко направил Кабинету министров поручение увековечить имена пятерых самых молодых героев Небесной сотни в именных стипендиях

В Украине появятся государственные стипендии в честь самых молодых героев Небесной сотни. Соответствующее поручение Кабинету министров направил президент Петр Порошенко, сообщил у себя в Facebook его пресс-атташе Святослав Цеголко.

"В Украине появятся государственные стипендии в честь самых молодых героев Небесной сотни - Назара Войтовича, Юрия Поправки, Устим Голоднюк, Романа Гурика, Дмитрия Максимова. Соответствующее поручение правительству направил президент, выполняя обещание данное семьям Героев во время встречи 20 февраля", - написал Цеголко.

Также предлагается установить стипендии в учебных заведениях, в которых учились или мечтали учиться герои Майдана - Сергей Нигоян, Дмитрий Пагор, Иван Тарасюк, Александр Плеханов, Владислав Зубенко, Василий Моисей, Дмитрий Чернявский, Игорь Костенко, Сергей Байдовський, Юрий Дьяковского.

Ранее президент Порошенко заявлял, что попросит правительство поддержать инициативу увековечить имена пятерых самых молодых героев Небесной сотни в именных стипендиях для молодежи.

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