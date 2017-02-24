Членами группы Хомутынника в Раде стали еще два депутата

В состав депутатской группы Возрождение вошли мажоритарщики Виктор Развадовский и Юрий Шаповалов

Народные депутаты Виктор Развадовский и Юрий Шаповалов вошли в состав депутатской группы Возрождение, возглавляемой Виталием Хомутынником. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, 24 февраля, сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.



Таким образом, сейчас Возрождение насчитывает 26 парламентариев.



Ранее Развадовский и Шаповалов входили в состав депутатской группы Воля народа, которую покинули в ноябре-декабре 2016 года. Оба были избраны нардепами в одномандатных округах: Развадовский - N67 в Житомирской области, Шаповалов - N146 в Полтавской.

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23 февраля сообщалось, что фракцию Блок Петра Порошенко в Раде покинул депутат Юрий Бублик.



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