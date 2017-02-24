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Членами группы Хомутынника в Раде стали еще два депутата

24.02.2017 16:10
В состав депутатской группы Возрождение вошли мажоритарщики Виктор Развадовский и Юрий Шаповалов
Членами группы Хомутынника в Раде стали еще два депутата
Виталий Хомутынник

Народные депутаты Виктор Развадовский и Юрий Шаповалов вошли в состав депутатской группы Возрождение, возглавляемой Виталием Хомутынником. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, 24 февраля, сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Таким образом, сейчас Возрождение насчитывает 26 парламентариев.

Ранее Развадовский и Шаповалов входили в состав депутатской группы Воля народа, которую покинули в ноябре-декабре 2016 года. Оба были избраны нардепами в одномандатных округах: Развадовский - N67 в Житомирской области, Шаповалов - N146 в Полтавской.

Читайте также: Хомутынник стал единственным главой группы Возрождение

23 февраля сообщалось, что фракцию Блок Петра Порошенко в Раде покинул депутат Юрий Бублик.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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