Стало известно, кто представит Украину в суде ООН против РФ
Сформирована делегация Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.
Возглавила делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме нее в состав вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
Слушания состоятся в период с 6 по 9 марта в Гааге.
Международный суд ООН в Гааге проведет общественные слушания по иску Украины против России с 6 по 9 марта.
В иске Украина просит обязать РФ полностью возместить ущерб, причиненный терактами, которые были осуществлены при поддержке РФ. Это сбитый рейс MH17 Малайзийских авиалиний, обстрелы мирных жителей в Волновахе и Мариуполе, обстрел мирных жителей в Краматорске, теракт в Харькове и другие.
В иске также есть требование к России немедленно и безоговорочно прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, ведущих в Украине террористическую деятельность, и приложить усилия для гарантированного вывода из Украины вооружения этих формирований.
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