Стало известно, кто представит Украину в суде ООН против РФ

Возглавила делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль

Сформирована делегация Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Возглавила делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме нее в состав вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

Слушания состоятся в период с 6 по 9 марта в Гааге.

Международный суд ООН в Гааге проведет общественные слушания по иску Украины против России с 6 по 9 марта.

В иске Украина просит обязать РФ полностью возместить ущерб, причиненный терактами, которые были осуществлены при поддержке РФ. Это сбитый рейс MH17 Малайзийских авиалиний, обстрелы мирных жителей в Волновахе и Мариуполе, обстрел мирных жителей в Краматорске, теракт в Харькове и другие.

В иске также есть требование к России немедленно и безоговорочно прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, ведущих в Украине террористическую деятельность, и приложить усилия для гарантированного вывода из Украины вооружения этих формирований.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.