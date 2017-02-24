При НАПК сформировали общественный совет в составе 15 человек

Совет был сформирован на учредительном собрании путем рейтингового голосования. Всего в выборах в орган поучаствовали 44 кандидата

При Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сформирован общественный совет в составе 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Совет был сформирован делегатами общественных объединений на учредительном собрании сегодня, 24 февраля. Путем рейтингового голосования были избраны 15 членов органа из 44, предложенных общественными объединениями.



В течение трех дней состав общественного совета будет подан на утверждение Кабинету министров.



В общественный совет при НАПК вошли: Павел Аниськович, Татьяна Беловол, Виктор Бобыренко, Вадим Воробьев, Константин Гусев, Александра Дрик, Константин Езерский, Остап Кучма, Глеб Рыжов, Юрий Ромашко, Виталий Свитлык, Мирослав Симка, Сергей Старченко, Лариса Ступак, Виктор Таран.





Диаграмма: facebook.com/NAZKgov

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Руководитель аппарата Нацагентства Игорь Ткаченко выразил уверенность, что "новоизбранный общественный совет при НАПК будет эффективным медиатором между Национальным агентством и обществом".



17 февраля 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что если НАПК и дальше не будет справляться со своими обязанностями, Минюст будет вносить в Кабмин вопрос о структурном переформатировании органа.



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