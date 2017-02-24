Полторак о скандале с выборами в Минобороны: Проведем проверку

Министр обороны принял решение провести совместную проверку всех документов по организации и проведению выборов общественного совета при Минобороны

Министр обороны Степан Полторак отреагировал на скандал с выборами нового состава общественного совета ведомства и решил провести совместную проверку всех документов по организации и проведению данных выборов. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"В связи с резонансом в обществе, вызванным выборами нового состава общественного совета Министерства обороны Украины, принято решение провести совместную тщательную проверку всех документов по организации и проведению данных выборов", - написал он.

По его словам, по результатам проверки будут приняты решения в соответствии с законодательством. Также он решил направить в Минюст запрос о разъяснении отдельных положений и норм постановления Камина об "обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики".

"Министерство обороны заинтересовано в качественном общественном контроле и формировании состава Общественного совета прозрачно, открыто и публично", - добавил Полторак.

Ранее сегодня ряд волонтеров заявили, что в общественный совет при Минобороны прошли никому не известные образования вместо авторитетных волонтерских организаций. Волонтер Роман Синицын заявил, что в результате целый ряд волонтерских организаций в знак протеста покинули это "шапито".

В пресс-службе Минобороны корреспонденту LIGA.net по этому поводу сказали: "Вы о чем? Я не в теме? Какое собрание? Какие волонтеры?". После того как корреспондент второй раз попросил прокомментировать ситуацию с выборами в общественный совет, в пресс-службе сказали, что Минобороны не имеет к этому никакого отношения.

"Несмотря на то, что общественный совет при Минобороны, министерство никому не запрещает туда приходить… Я не думаю, что Министерство обороны имеет какое-то влияние на то, выбрать кого-то или не выбрать", - сказали в пресс-службе ведомства.

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