Испанское дело Фирташа: в Вене задержан экс-советник Ющенко - СМИ

Еще одного человека, подозреваемого по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испании, арестовали в Австрии вчера, заявляют в прокуратуре Вены

В четверг, 23 февраля, в австрийской Вене полиция задержала еще одного человека, подозреваемого по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испании. Эту информацию в пятницу, 24 февраля, прокуратура Вены подтвердила Deutshe Welle.

Сообщается, что задержание произошло на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией.

Представитель прокуратуры отметила, что речь идет именно об открытом Испанией деле, которое касается подозрений Фирташа в отмывании денег.

Правоохранители пока не могут назвать фамилию задержанного, однако не опровергают сообщение местного издания, которое написало об "украинско-сирийском бизнесмене, который живет в Вене".

По данным СМИ, речь идет о бывшем советнике президента Виктора Ющенко, Аресе Юсефе, центральный офис компании которого расположен в Вене.

Юсеф, как сообщали ранее со ссылкой на следствие испанские СМИ, якобы распоряжался потоками денег, поступавших ему от Фирташа. Бизнесмен сирийского происхождения якобы много лет вел дела в Украине, в том числе в нефтегазовой сфере.

25 ноября 2016 года Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа. Там его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Фирташ был объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины, фамилии которых неизвестны.



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