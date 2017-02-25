Соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Турцией подпишут, когда Гройсман будет с визитом в Анкаре

Украинцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам. Соглашение по упрощению визового режима между Турцией и Украиной подпишут в ходе визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Анкару. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.



"Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины",- сказал турецкий министр.



В Турции рассчитывают на оживление в сфере туризма в этом году.

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