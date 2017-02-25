Климкин об особом статусе Донбасса: Логика придет, когда РФ уйдет

Если бы Москва хотела выполнить Минск, все было бы достаточно просто, сказал глава МИД



"Политическая логика должна прийти, когда Россия из Донбасса уйдет. Вся логика, заложенная в минские соглашения, - это выход России с ныне оккупированных территорий, причем не только в смысле регулярных войск, но и всего ее вооружения. А международное сообщество туда вместе с нами должно зайти. Так, что есть практические вещи, которые в рамках Минска можно сделать. Но надеяться, что Минск будет той волшебной палочкой, которая остановит дестабилизацию Россией Украины, пора перестать", - подчеркнул Климкин.



По его словам, если бы Москва хотела выполнить Минск, все было бы достаточно просто.



"Ведь смысл Минска - это сначала добиться безопасности, когда прекращают стрелять, потом дают международному сообществу возможность контролировать процесс с постепенным его расширением, и после этого с постепенными волнами стабилизации идти вперед. А если задача заключается в дестабилизации Украины, причем не только через Донбасс, то минский процесс находится там, где он находится. И это не проблема минского процесса, а проблема позиции России", - сказал Климкин.



"И никто не должен ожидать, что завтра в Москве вдруг скажут: ну, все, начинаем выполнять Минск. Единственно, чего там боятся, это последовательной международной солидарности и ее использования в практической политике. Ведь сейчас роль России фундаментально ограничена в принятии мировых решений. Дело ведь не только в санкциях, хотя они и являются важным элементом в этой логике солидарности. Если Россия не может сидеть как нормальный партнер за общим столом, значит, она не может быть глобальным лидером. А глобальным лидером ей почему-то быть очень хочется", - отметил глава МИД.



Он считает, что Украине необходима сильная международная коалиция.



"В России никто не ожидал, что санкции могут сохраняться три года. Они никак не думали, что нам удастся принять в ООН резолюцию по Крыму. Они очень боятся наших исков, которые уже находятся в международных судах. И только такая системная и последовательная позиция может со временем дать результат - и Украина будет становиться сильнее, и связи с нашими партнерами крепнуть", - сказал Климкин.



По его словам, нет никакого магического решения, которое Россию в какой-то момент просто остановит.





"В принципе, я считаю, что для нас это в том числе и шанс - сформироваться как сильная нация и идти вперед. Теперь из-за российской агрессии мы не можем впустую тратить время, как потратили двадцать с лишним лет с момента независимости. А ведь могли бы быть уже далеко", - добавил министр иностранных дел.









1 сентября 2016 года Климкин заявлял , что предоставление оккупированным районам Донбасса статуса автономии неприемлемо для Украины, поскольку приведет к легитимизации протектората России над этой территорией.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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