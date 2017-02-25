Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности

Цель доктрины - уточнение принципов реализации информационной политики по противодействию разрушительному пропагандистскому влиянию страны-агрессора



Как отмечается в документе, необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации.



Целью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего, по противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны.



"Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере", - отметили в пресс-службе.



Согласно сообщению на Министерство информационной политики возлагаются организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов отечественного сегмента сети интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине.



Мининформполитики также будет осуществлять мониторинг угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере.



"Министерство должно формировать текущие приоритеты государственной информационной политики и осуществлять контроль их реализации, координировать деятельность центральных и местных органов исполнительной власти в сфере обеспечения информационного суверенитета Украины, правительственных коммуникаций, кризисных коммуникаций, в частности во время проведения антитеррористической операции и в особый период", - отметили в пресс-службе.





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