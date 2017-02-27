Дела против коррупционеров лежат в судах мертвым грузом - ГПУ

Уголовные производства передаются в суды для вынесения приговора, однако там лежат мертво, подчеркнула пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган

Несмотря на то, что сотрудники ГПУ ежедневно задерживают на получении взяток некоторых чиновников, полицейских, судей, уголовные производства против них в судах находятся без продвижения. Об этом у себя в Facebook cообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура ежедневно берет на взятках как не чиновника, то сотрудника правоохранительных органов, суда или преподавателя вуза, как не заместителя губернатора, то члена Высшего совета правосудия. И взятки - от тысячи грн до сотен тысяч долларов. И главное - производства передаются в суды для вынесения приговора. Однако там лежат мертво", - подчеркнула Сарган.





По ее словам, либо заседание суда назначается раз в два месяца или Верховная Рада никак согласиться дать разрешение на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности.

22 февраля сообщалось, что ГПУ совместно с СБУ в Ровенской области разоблачили сотрудника прокуратуры Киевской области в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 50 тыс грн.

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