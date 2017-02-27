Ляшко опроверг слова своего депутата: в коалицию не собирается

Лидер Радикальной партии заявил, что на должность председателя Верховной Рады Украины не претендует и в коалицию фракция не войдет

Новости о вхождении фракции Радикальной партии в коалицию являются фейковыми, заявил Олег Ляшко в Facebook.

По его словам, речь идет о фейковых новостях, что Радикальная партия ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или присоединении к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера.

"Мы не принимаем участия в формировании никаких коалиций, мы не собираемся примыкать к коалиции БПП и Народного фронта, потому что коалиции в парламенте нет. Никто не видел 226 голосов за существование этой коалиции", - подчеркнул Ляшко.

Лидер Радикальной партии также отметил, что на должность председателя Верховной Рады он не претендует

"Меня не интересует должность спикера", - заявил Ляшко.

Ранее народный депутат РП Игорь Мосийчук заявил, что лидер Радикальной партии вскоре объявит о том, что политсила входит в новую парламентскую коалицию.

20 февраля Блок Петра Порошенко, Народный фронт и Радикальная партия подписали Декларацию единства. В декларации речь идет о том, что Россия не ограничивается военной интервенцией, но и пытается расколоть Украину и дестабилизировать ее политическую систему.

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