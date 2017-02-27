На должность главного люстратора претендуют 13 человек - Минюст

Конкурсный отбор на должность директора департамента по вопросам люстрации пройдет с 1 по 3 марта 2017 года, сообщили в Министерстве юстиции

На участие в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции, который пройдет с 1 по 3 марта 2017 года, подали заявки 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В Минюсте обещают провести конкурс с участием представителей средств массовой информации и общественных объединений, которые имеют соответствующее желание.

Пресс-служба министерства также опубликовала список кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе:

Станислав Людкевич - генеральный директор инвестиционной группы ИНЭКО;

Антон Овчаренко - главный специалист управления правового обеспечения ГПУ;

Анастасия Задорожная - главный специалист отдела правового обеспечения и научно аналитической работы Департамента по вопросам люстрации Минюста;

Дмитрий Юрченко - помощник-консультант народного депутата Немировского Андрея;

Юрий Забара - главный юрисконсульт по вопросам бизнеса управления Киевского региона Дирекции по сбору проблемной задолженности ООО ОТП Факторинг Украина;

Александра Чиковани - главный специалист отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами Департамента по вопросам люстрации;

Павел Горбаченко - консультант-эксперт, старший консультант-эксперт Штаба Антитеррористического центра при СБУ; Дмитрий Яценко - заместитель председателя - член исполнительного комитета ОО Белоцерковский Союз офицеров;

Лилия Ермоленко-Князева - доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ; Светлана Микеш - прокурор Лубенской межрайонной прокуратуры Полтавской области;

Михаил Потюк - руководитель частного предприятия - компания ЮРИНВЕСТСЕРВИС;

Анатолий Старик - временно не работает, с января по сентябрь 2016-го занимал должность главного специалиста отдела организационной кадровой работы и безопасности жизнедеятельности Департамента персонала Министерства образования и науки;

Назар Крупчак - помощник-консультант народного депутата Бабенко Валерия.

24 января Министерство юстиции объявило о проведении повторного конкурса на должность директора Департамента по вопросам люстрации, так как в ходе проведенного 17-20 января отбора ни одного из кандидатов не признали победителем конкурса.

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