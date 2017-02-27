Турчинов: ВСУ нужен месяц, чтобы очистить Донбасс

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, армии Украины понадобится всего месяц, чтобы очистить оккупированный Донбасс

Украинской армии понадобится месяц, чтобы "очистить" оккупированные территории на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в интервью Цензор.нет.

"Последние события на фронте - бои на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки - четко показали, что наша армия значительно сильнее этих гибридных российских войск. При сегодняшней расстановке сил, нам достаточно месяца чтобы полностью очистить территорию Донбасса", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что если такая освободительная операция начнется, необходимо знать, сколько своих дивизий выставит против ВСУ Россия. "В этом главная проблема. Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага. Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников", - добавил он.

По мнению Турчинова, главная задача "многочисленных хорошо вооруженных подразделений" боевиков продержаться несколько суток до подхода сил армии РФ "в случае наступления ВСУ".

"Нужно понимать, что мы воюем не с сепаратистами, не с армейскими корпусами этих фейковых ДНР и ЛНР. Против нас ведет войну имеющая огромную армию и ядерное оружие Российская империя", - подчеркнул Турчинов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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