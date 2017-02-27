Турчинов: ВСУ нужен месяц, чтобы очистить Донбасс
Украинской армии понадобится месяц, чтобы "очистить" оккупированные территории на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в интервью Цензор.нет.
"Последние события на фронте - бои на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки - четко показали, что наша армия значительно сильнее этих гибридных российских войск. При сегодняшней расстановке сил, нам достаточно месяца чтобы полностью очистить территорию Донбасса", - заявил Турчинов.
Секретарь СНБО отметил, что если такая освободительная операция начнется, необходимо знать, сколько своих дивизий выставит против ВСУ Россия. "В этом главная проблема. Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага. Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников", - добавил он.
По мнению Турчинова, главная задача "многочисленных хорошо вооруженных подразделений" боевиков продержаться несколько суток до подхода сил армии РФ "в случае наступления ВСУ".
"Нужно понимать, что мы воюем не с сепаратистами, не с армейскими корпусами этих фейковых ДНР и ЛНР. Против нас ведет войну имеющая огромную армию и ядерное оружие Российская империя", - подчеркнул Турчинов.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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