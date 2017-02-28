Швейцария предоставит Украине безвизовый режим после ЕС - МИД

Во время визита в Женеву глава украинского МИД провел встречу с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

Павел Климкин во время визита в Женеву (фото - twitter.com/PavloKlimkin)

Швейцария подтвердила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан после утверждения аналогичного решения со стороны Европейского Союза. Об этом заявил федеральный советник, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Женеве, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщается, швейцарскую сторону было проинформировано о напряженной ситуации в Донбассе и проведении реформ в Украине. Климкин высказал благодарность Швейцарии за техническую и гуманитарную помощь, предоставляемую Украине.

Отдельно обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ. Министры подчеркнули заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономически связей между странами и инвестиционном сотрудничестве.

7 февраля президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард заявила, что Россия должна с делать все для прекращения огня в Донбассе.

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