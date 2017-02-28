Украинский флот в Крыму используют в качестве донора - ВМС

По словам командующего ВМС ВСУ, украинский флот стоит отдельно, однако его используют как донор для российских кораблей

Украинский военный флот в оккупированном Крыму сепаратисты разбирают на части и используют как донор для российских кораблей. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в эфире 5 канала.

"Корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры. Их раскомплектовывают", - сказал он.

Воронченко также уточнил, что в оккупированном Крыму остался весь боевой состав украинских кораблей, кроме десантного корабля "Юрий Олефиренко".

"Те же "Тернополь", "Луцк" используются для их (российских - ред.) малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых хранилищ", - сообщил командующий ВМС ВСУ.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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