В Женеве началась конференция по Крыму: фото

Конференция проходит по инициативе Украины, сопредседателями выступают министры иностранных дел Украины, Литвы и Латвии

В Женеве 28 февраля началась конференция по оккупированному Россией Крыму. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что конференция проходит по инициативе Украины в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека, сопредседателями выступают министры иностранных дел Украины, Литвы и Латвии.

После трехлетней оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией ситуация с обеспечением прав свобод человека резко ухудшилась для большинства местных жителей, в частности, для представителей крымскотатарской общины и проукраинских жителей полуострова.

Цель конференции - повышение осведомленности международного сообщества о положении в области прав человека в Крыму и активизация информационной работы среди стран-партнеров Украины для консолидации усилий и противодействия агрессии со стороны России.

Мероприятие проходит при участии министра иностранных дел Павла Климкина, председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Рефата Чубарова, постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы и первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой.

Джапарова отметила, что в Палате Наций, в котором проходит конференция, полный зал.









Фото: facebook.com/edzhaparova

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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