Аваков готов снять блокаду Донецка и просит полномочий

По мнению главы МВД, контрабанда не может быть поводом для блокады, с ней нужно бороться отдельно

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к народным депутатам и Антитеррористическому центру с призывом принять решение и дать правоохранителям необходимые полномочия для снятия блокады в зоне АТО. Об этом он сказал на совещании с представителями металлургических предприятий под руководством премьера Владимира Гройсмана, передает корреспондент LIGA.net.

"Владимир Борисович, либерализм нашего правительства не имеет границ. Месяц нашей либеральной политики, ваших либеральных переговоров с инициаторами этой блокады - по инициативе Березюка, насколько я знаю, - ни к чему не приводит. Надо принимать решение", - заявил Аваков.

По его мнению, контрабанда не может быть поводом для блокады, с ней нужно бороться отдельно.

Аваков обратился к народным депутатам, чтобы те дали правоохранителям необходимые полномочия для восстановления ситуации в зоне АТО.

"Уважаемые коллеги, отсиживаться уже нужно заканчивать. Давайте примем закон, что каждый гражданин Украины имеет право перекрывать железнодорожное полотно. Вы не хотите такого закона? Такого закона нет и, наверное, не будет. Тогда давайте придерживаться тех, которые есть. И тогда давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию", - заявил министр.

"И я просил бы руководителей Антитеррористического центра, взвесив все наше многотерпение, принять соответствующие решения. И мы эти решения обеспечим", - сказал Аваков.

27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

Потери государства из-за блокады торговли с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей могут составить $3,5 млрд в год.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.