Климкин: Нужно сохранить санкции против РФ до деоккупации Крыма

Оккупация РФ Крыма - это грубое нарушение Будапештского меморандума, сказал глава МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал мир продолжить давление на страну-агрессора Россию до деоккупации Крыма. Об этом он заявил сегодня на конференции глав МИД, которая посвящена аннексии Крыма, сообщает вице-спикер ВР Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"Оккупация Крыма - это грубое нарушение Будапештского меморандума. Завтра ООН отмечает Всемирный день без дискриминации. Оккупированные РФ территории Крыма и Донбасса - это территории сплошной дискриминации, где происходят системные нарушения прав человека, крымских татар, украинцев. Обратился к миру давить на РФ в вопросе освобождения политзаключенных и держать санкции до полной деоккупации Крыма", - сказал Климкин.

28 февраля в Женеве началась конференция по оккупированному Россией Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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