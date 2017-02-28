Корчак рассказала, сколько зарабатывают сотрудники НАПК
Сотрудники Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в среднем зарабатывают до 15 тысяч гривень. Об этом в интервью LIGA.net сообщила глава НАПК Наталья Корчак.
По ее словам, граничная численность штата НАПК - 311 человек, но набраны только 215 сотрудников.
"Ставка главного специалиста - 6,5 тыс грн. Сотрудники приравниваются к государственным служащим на уровне секретариата Кабинета министров. В прошлом году была возможность стимулировать их работу в пределах премиального фонда. Нам государство не дало средств на развитие, но дало на зарплату. Поскольку мы начали работать не с 1 января, а значительно позднее, получили экономию средств, которые распределяли между сотрудниками. Сейчас - в среднем 15 тысяч", - отметила она.
На вопрос LIGA.net, сколько зарабатывает глава НАПК, Корчак ответила: "За январь 81 тысяча гривень. Но не забывайте, что у меня больший стаж работы. Закон четко указывает, как высчитывается оклад главы и членов НАПК".
"Вообще, чтобы заниматься такой рисковой в коррупционном плане деятельностью и при такой нагрузке, сотрудники НАПК должны быть защищены, в первую очередь, зарплатой", - считает она.
Министр юстиции Павел Петренко в интервью LIGA.net утверждал, что руководство НАПК зарабатывает до 150 тысяч гривень, но свою работу не выполняет. "Сотрудники Минюста абсолютно справедливо задали мне вопрос: почему мы должны делать эту работу по ночам при зарплате 10 тыс грн, а коллеги из НАПК получают по 40-50 тыс грн, , руководство до 150 тыс грн? Может, логично перераспределить эти средства на Министерство юстиции? Это было бы как минимум справедливо", - отметил он.
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