В Харьковской области чиновники ГП попались на взятке в $37 тыс
В Харьковской области сотрудники прокуратуры совместно с полицией разоблачили чиновников одного из госпредприятий по подозрению в получении взятки в размере $37 тыс. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что в прокуратуру обратился предприниматель и рассказал, что между его фирмой и заводом заключен договор на поставку электрооборудования. Кроме того, у него есть обязательства на поставку этой продукции другому предприятию. В случае срыва оговоренного срока поставки, он должен был заплатить штраф.
"Однако один из руководителей госпредприятия вместе со своими подчиненными отказывались поставлять оплаченный товар, пока предприниматель не даст взятку", - сказано в сообщении.
Разоблачили чиновников "на горячем" - во время передачи им $37 тыс. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.
Злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Фото: khar.gp.gov.ua
В комментарии LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в кабинете одного из чиновников продолжаются обыски. Подозреваемых могут задержать завтра утром, добавила она.
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