В Харьковской области чиновники ГП попались на взятке в $37 тыс

Прокуратура совместно с полицией разоблачила чиновников одного из предприятий в Харьковской области по подозрению во взяточничестве

В Харьковской области сотрудники прокуратуры совместно с полицией разоблачили чиновников одного из госпредприятий по подозрению в получении взятки в размере $37 тыс. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что в прокуратуру обратился предприниматель и рассказал, что между его фирмой и заводом заключен договор на поставку электрооборудования. Кроме того, у него есть обязательства на поставку этой продукции другому предприятию. В случае срыва оговоренного срока поставки, он должен был заплатить штраф.

"Однако один из руководителей госпредприятия вместе со своими подчиненными отказывались поставлять оплаченный товар, пока предприниматель не даст взятку", - сказано в сообщении.

Разоблачили чиновников "на горячем" - во время передачи им $37 тыс. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.







Фото: khar.gp.gov.ua

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в кабинете одного из чиновников продолжаются обыски. Подозреваемых могут задержать завтра утром, добавила она.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.