Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко - ГПУ

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Верховный суд принял решение закрыть все дела против Юрия Иванющенко без уведомления ГПУ

Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко.

И это сделано именно перед продолжением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К", - сообщил он.

"У меня есть много эмоций и не менее аргументов против этого решения. Но единственный выход - как можно быстрее изменить состав ВСУ", - добавил Луценко.

В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Кроме того, департамент специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по делу Иванющенко в уголовных процессах по хищению средств Киотского протокола в 2012-2014 годах.

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