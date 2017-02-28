Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко - ГПУ
Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко.
И это сделано именно перед продолжением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К", - сообщил он.
"У меня есть много эмоций и не менее аргументов против этого решения. Но единственный выход - как можно быстрее изменить состав ВСУ", - добавил Луценко.
В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).
Кроме того, департамент специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по делу Иванющенко в уголовных процессах по хищению средств Киотского протокола в 2012-2014 годах.
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