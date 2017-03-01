Адвокат Сущенко сообщил детали о перспективах его освобождения

Остается некоторый шанс на большую амнистию, отметил адвокат украинского журналиста

В сфабрикованном уголовном производстве в РФ против украинского журналиста Романа Сущенко перспективы обмена невелики. Об этом в интервью Укринформу заявил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"До суда перспективы обмена, на мой взгляд, невелики. Думаю, у нас есть шанс до конца года приблизиться к пониманию перспектив освобождения. Но дальнейшая конкретизация этого вопроса - это уже не моя компетенция. Это заботы высших властей страны. Плюс то, под каким углом будет рассматривать "кейс Сущенко" Кремль. Еще остается некоторый шанс на большую амнистию. Мы с коллегой Полозовым озвучили эту идею в публичном пространстве России. И она зажила самостоятельной жизнью. Вскоре узнаем, во что это может вылиться", - сказал Фейгин.

По его словам, на данный момент Сущенко продлили до 30 апреля.

"На мой взгляд, раньше лета судебного процесса по этому делу точно не будет. И совсем не гарантия, что будет летом. Летний период вообще особенный - межсезонье, отпуска. Если следствие будет идти так же неторопливо, как сейчас, то у них согласно УПК в распоряжении два года, то есть время до осени 2018-го. Но это по максимуму. Все же, надеюсь, суд пройдет раньше", - отметил адвокат.

16 февраля сообщалось, что Национальный союз журналистов Украины выдвинула кандидатуру незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко на получение Всемирной премии ЮНЕСКО - "Гильермо Кано за вклад в дело свободы прессы".

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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