Глава САП сообщил, когда суд Молдовы рассмотрит экстрадицию Чауса

По словам главы САП Назара Холодницкого, суд в Молдове может принять решение об экстрадиции судьи Чауса в четверг, 2 марта

Молдавский суд может завтра, 2 марта, избрать меру пресечения судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава Спецантикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Конкретной информации по этому нет. Это нужно уточнять в Молдове. Но общее у нас - это (рассмотрение дела в суде, ред.) через трое суток после момента задержания. Поэтому я презюмирую, что суд может состояться 2 марта", - сообщил он.

Сегодня в Молдове правоохранители задержали подозреваемого в коррупции беглого судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Судья был задержан по запросу Генпрокуратуры, инициированным НАБУ.



В САП заявили, что будут требовать у правоохранителей Молдовы выдачи задержанного в республике беглого судьи, который с прошлого ноября находится в международном розыске.

Судья Чаус был разоблачен во взяточничестве в августе 2016 года, однако не был задержан из-за судейского иммунитета. В сентябре Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. Однако, до этого времени подозреваемый уже успел бежать в оккупированный Крым.

Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.



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