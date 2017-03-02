Гройсман: Блокада заставляет металлургов покупать уголь у РФ
Торговая блокада Донбасса "загоняет" металлургические предприятия закупать уголь у Российской Федерации. Об это заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала Настоящее время по результатам встречи с представителями украинских металлургических предприятий.
"Когда просто перекрыли путь к украинским недрам, это же украинский уголь, это уголь, принадлежащий украинцам, сегодня металлурги говорят…что есть только два источника, где они могут это (закупить уголь - ред.) сделать: это либо Америка, либо Россия", - сказал премьер.
28 февраля штаб торговой блокады заявил, что прекращает переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом из-за "единства позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".
1 марта участники блокады Донбасса заявили об установлении нового мобильного поста на трассе Курахово-Марьинка Донецкой области.
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