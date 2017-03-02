Райнин не видит передела рынка сжиженного газа в Украине
Глава Администрации президента Игорь Райнин заявил, что не видит никакого передела рынка в вопросе зачистки импортеров сжиженного газа в Украину. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
"Тут все просто. В этой ситуации газ и дизельное топливо в большинстве случаев идут с компаний, которые сотрудничают из предприятиями Курченко. Почему-то участников рынка не беспокоит, что они платят деньги Курченко", - отметил Райнин.
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По его словам, в данном случае СБУ отстаивает национальные интересы.
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"Открыто уголовное производство по статье "финансирование терроризма" в отношении Курченко и его хозяйственной деятельности, связанной с Украиной. Я не вижу никакого передела рынка", - сказал Райнин.
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