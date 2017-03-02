Нарушений прав человека из-за блокады пока нет - Лутковская

Нет оснований говорить о том, что права жителей свободной Украины ущемляются из-за длящейся уже полтора месяца блокады в зоне АТО, заявила омбудсмен

Права человка на свободной территории Украины из-за частичной блокады временно оккупированных районов Донбасса не нарушались. Об этом в эфире канала 112 Украина заявила уполномоченная парламента по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, сегодня нет каких-либо "серьезных последствий" блокады ОРДЛО, о которых можно было бы говорить как о нарушениях прав человека.

"В случае, если такие нарушения будут, будет и реакция. Пока у меня нет оснований говорить о том, что блокада повлияла на нарушение прав человека на подконтрольной (Украине, - ред.) территории", - заявила она.

Если власти примут решение применить силу для деблокирования дорог и железнодорожных путей, то за этим должны наблюдать представители уполномоченного по правам человека, добавила омбудсмен.

Читайте также: Марионетки Москвы хотят отдать захваченные заводы Курченко - СБУ

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции объявили о начале блокады торговли с ОРДЛО. В СБУ раскритиковали участие депутатов в подобных акциях, было открыто уголовное производство.



