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Нарушений прав человека из-за блокады пока нет - Лутковская

02.03.2017 16:31
Нет оснований говорить о том, что права жителей свободной Украины ущемляются из-за длящейся уже полтора месяца блокады в зоне АТО, заявила омбудсмен
Нарушений прав человека из-за блокады пока нет - Лутковская
Валерия Лутковская

Права человка на свободной территории Украины из-за частичной блокады временно оккупированных районов Донбасса не нарушались. Об этом в эфире канала 112 Украина заявила уполномоченная парламента по правам человека Валерия Лутковская

По ее словам, сегодня нет каких-либо "серьезных последствий" блокады ОРДЛО, о которых можно было бы говорить как о нарушениях прав человека.

"В случае, если такие нарушения будут, будет и реакция. Пока у меня нет оснований говорить о том, что блокада повлияла на нарушение прав человека на подконтрольной (Украине, - ред.) территории", - заявила она.

Если власти примут решение применить силу для деблокирования дорог и железнодорожных путей, то за этим должны наблюдать представители уполномоченного по правам человека, добавила омбудсмен.

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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции объявили о начале блокады торговли с ОРДЛО. В СБУ раскритиковали участие депутатов в подобных акциях, было открыто уголовное производство.

10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик сказал, что в случае отказа от угля из ОРДЛО "придется найти" дополнительно порядка 15 млрд грн, а позднее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.

1 марта зарегистрированные в Украине предприятия, которые находятся в ОРДЛО, были захвачены марионетками Кремля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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