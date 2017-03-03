Антикоррупционная прокуратура будет требовать ареста Насирова

В антикоррупционной прокуратуре заявили, что действия Романа Насирова на посту главы ГФС нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривень

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранения его от должности. Об этом сообщается на странице в Facebook САП.

"Учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников газового дела, мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности. Сейчас детективами НАБУ по поручению процессуального руководителя готовятся соответствующие ходатайства в суд", - рассказал директор САП Назар Холодницкий.

Следствие считает, что Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО Фирма Хас, ООО Карпатнадраинвест и ООО Надра Геоцентр.

В прокуратуре отметили, что в течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, хотя они не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы.

Эти решения Насирова повлекло государству подтвержденную заключением эксперта ущерб около 2 млрд гривень.

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