ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителю Госуправления делами

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, имеющие значение для следствия

Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича, Александра Януковича, Эдуарда Ставицкого, Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха Пуща-Водица урочища Межигорье, общей стоимостью 540 млн грн по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 - создание преступной организации, ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением УК Украины.

2 марта 2017 в данном уголовном производстве сообщили о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

Кроме того, Генеральной прокуратурой Украины в Печерский районный суд Киева внесены ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале февраля в производстве сообщено о подозрении нотариусу Киевского городского нотариального округа, которой незаконно удостоверил договор о смене собственника урочища Межигорье.



Фото: gp.gov.ua

Что касается других подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования Виктора Януковича, Александра Януковича, Эдуарда Ставицкого и Павла Литовченко, Генеральной прокуратурой Украины внесены ходатайство в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Следствие в производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что Кабмин отстранил Романа Насирова от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы.

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