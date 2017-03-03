НАБУ показало схему хищения средств с участием ГФС: инфографика
Сумма убытков по коррупционной схеме, в использовании которой подозревают главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, составляет около двух миллиардов гривень. Об этом свидетельствуют результаты расследования, опубликованные на сайте Национального антикоррупционного бюро.
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Директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что хотя налоговая отсрочка и предусмотрена законодательством, в данном случае она использовалась незаконно, передает корреспондент LIGA.net.
"Такой механизм законный, если для его использования есть основания. В этом случае отсрочка использовалась незаконно, потому что предприятия вообще не платили. Решение об отсрочке принималось при условии, что будет сделана хотя бы часть платежей. Платежей не было, и снова принималось решение об отсрочке. В некоторых случаях ходатайство от субъекта хозяйствования еще не поступало, а решение об отсрочке уже принималось", - пояснил он.
Сытник добавил, что есть еще ряд доказательств того, что эти решения, "которые принимались одним человеком", были незаконными.
3 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя Насирова и отстранения его от должности. Следствие считает, что Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО Фирма Хас, ООО Карпатнадраинвест и ООО Надра Геоцентр.
Решения Насирова нанесли ущерб государству около 2 млрд гривень, что подтверждено заключением эксперта.
Фото: nabu.gov.ua
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