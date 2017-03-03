Глава Минфина рассказал о приоритетах дальнейшей работы ГФС

ГФС планирует ускорить реформы, имплементировать антикоррупционные законы в налоговый кодекс и создать прозрачный реестр возмещения НДС

По результатам совещания с назначенным исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославом Проданом, было принято ряд решений о дальнейших приоритетах работы ГФС. В частности, речь идет об ускорении институционной реформы службы, реформирование офиса крупных налогоплательщиков, введение системы управления рисками, обнародование ключевых показателей эффективности, имплементация пакета антикоррупционных изменений в налоговый кодекс, в том числе, создание прозрачного реестра возмещения НДС. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

Министр также проинформировал, почему на должность и.о. был назначен Продан.

"Нам нужно было выбирать из двух заместителей главы ГФС - Мирослава Продана и Сергея Билана. У М. Продана есть опыт работы как в администрировании налогов, так и на таможне. А С. Билан - глава налоговой милиции, которая сейчас вне закона и деятельность которой была неудовлетворительной. У него богатый опыт работы, но исключительно в силовых структурах. Поэтому я не мог поддержать его кандидатуру", - написал Данилюк.

2 марта глава ГФС Насиров был задержан в больнице Феофания в ходе проведения обыска.

Сегодня Кабмин отстранил Насирова от занимаемой должности.

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