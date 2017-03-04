Чалый о разговоре с Сешнсом: Говорили о Крыме
Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что лично говорил с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост Генерального прокурора США, о ситуации в Крыму. Об этом сообщает Укринформ.
Встреча состоялась до того, как Сешнс встретился с российским послом Сергеем Кисляком.
Чалый рассказал, что пытался донести украинскую позицию по Крыму и обсуждал вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны США.
По словам посла, такие переговоры ведутся на постоянной основе с сенаторами и конгрессменами.
Ранее СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После этого Генпрокурор заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании.
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