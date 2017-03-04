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Чалый о разговоре с Сешнсом: Говорили о Крыме

04.03.2017 11:18
Чалый подтвердил, что встречался с нынешним генпрокурором США, когда тот был сенатором, и обсуждал вопрос Крыма и поддержки Украины со стороны США
Чалый о разговоре с Сешнсом: Говорили о Крыме
Валерий Чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что лично говорил с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост Генерального прокурора США, о ситуации в Крыму. Об этом сообщает Укринформ.

Встреча состоялась до того, как Сешнс встретился с российским послом Сергеем Кисляком. 

Чалый рассказал, что пытался донести украинскую позицию по Крыму и обсуждал вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны США. 

По словам посла, такие переговоры ведутся на постоянной основе с сенаторами и конгрессменами. 

Ранее СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После этого Генпрокурор заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды Трампа с Россией во время предвыборной кампании. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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