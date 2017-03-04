Чалый о разговоре с Сешнсом: Говорили о Крыме

Чалый подтвердил, что встречался с нынешним генпрокурором США, когда тот был сенатором, и обсуждал вопрос Крыма и поддержки Украины со стороны США

Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что лично говорил с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост Генерального прокурора США, о ситуации в Крыму. Об этом сообщает Укринформ.



Встреча состоялась до того, как Сешнс встретился с российским послом Сергеем Кисляком.



Чалый рассказал, что пытался донести украинскую позицию по Крыму и обсуждал вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны США.



По словам посла, такие переговоры ведутся на постоянной основе с сенаторами и конгрессменами.