Суд над Насировым сорвали: сообщили о заминировании здания
04.03.2017 20:21
Заседание по избранию меры пресечения отстраненному главе ГФС сорвали звонком о заминировании. Проверка взрывотехниками помещений займет не менее часа
Роман Насиров
Суд над отстранненным главой ГФС Романом Насировым сорвали: позвонили и сообщили о заминировании здания. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
В Соломенский суд, где должно состоятся заседание по делу главы ГФС Романа Насирова, прибыли взрывотехники.
Представитель ГСЧС призвал журналистов покинуть здание суда.
Ранее, по данным Национальной полиции, неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о "минировании" здания суда.
Сотрудник взрывотехнической службы объявил журналистам, что проверка всех помещений суда займет не менее часа.
Ранее отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова привезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
Читайте также: Задержание Насирова. Неудобный закон против привычного беспредела
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:54
-
18:44
-
17:07
-
16:17
-
16:11
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 28776
- 17041
- 15342
- 9820
- 9609
Спецпроекты
Новости партнеров