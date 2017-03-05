У Насирова диагностировали гипертоническую болезнь

В заключении отмечено, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях

У отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова диагностирована гипертоническая болезнь II стадии, высокого риска, однако по состоянию на 4 марта 2017 года в неотложной помощи он не нуждался.



Об этом Украинская правда сообщает со ссылкой на уточненное заключение Института кардиологии имени Стражеско касательно состояния здоровья чиновника, предоставленное после получения медицинской документации из больницы Феофания.





Фото: pravda.com.ua

В заключении отмечено, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях.



В то же время адвокаты главы ГФС на сегодняшнем заседании заявили, что сторона обвинения не предоставила доказательств стабилизации давления у подзащитного.

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.



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