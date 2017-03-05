Насиров за завершение его обследования: хочет защищать себя сам

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову

Отстраненный от обязанностей главы ГФС Роман Насиров попросил суд дать возможность закончить его медицинское обследование, аргументируя это желанием самостоятельно участвовать в судебном заседании после улучшения состояния здоровья. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.



Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.



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