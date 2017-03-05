USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Насиров за завершение его обследования: хочет защищать себя сам

05.03.2017 11:49
Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову
Насиров за завершение его обследования: хочет защищать себя сам
Роман Насиров

Отстраненный от обязанностей главы ГФС Роман Насиров попросил суд дать возможность закончить его медицинское обследование, аргументируя это желанием самостоятельно участвовать в судебном заседании после улучшения состояния здоровья. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 